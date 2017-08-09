Теперь контролеры будут проверять оплату за проезд вместе с дружинниками

Всего в городе с порядком на транспорте помогают больше сотни добровольцев. У каждого – удостоверение, бейдж с инициалами и алая нарукавная повязка. Они своеобразная подмога контролёрам, когда пассажир не только не оплачивает проезд, но и ведет себя агрессивно.