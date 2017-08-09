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Теперь контролеры будут проверять оплату за проезд вместе с дружинниками

09 августа 2017 18:04
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Новости Беларуси. Зайцы, трепещите! В рейс выходят контролёры с дружинниками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь контролеры будут проверять оплату за проезд вместе с дружинниками -1

Всего в городе с порядком на транспорте помогают больше сотни добровольцев. У каждого – удостоверение, бейдж с инициалами и алая нарукавная повязка. Они своеобразная подмога контролёрам, когда пассажир не только не оплачивает проезд, но и ведет себя агрессивно.

Теперь контролеры будут проверять оплату за проезд вместе с дружинниками -3

Наталья Швайба, дружинник филиала «Троллейбусный парк №5» ГП «Минсктранс»:
Это действенная мера. Это мобилизует пассажиров, когда заходишь вместе контролерами, все очень охотно предъявляют оплату проезда.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Наталья Швайба

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