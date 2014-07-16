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На улице Минина в Минске обнаружили больше сотни фрагментов останков взрослых людей и детей. Новое место казни?

16 июля 2014 19:13
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Новости Беларуси. Строительные работы в Минске закончились археологическими раскопками.  Во время рытья траншеи рабочие неожиданно обнаружили кости и фрагменты скелетов. Дальнейшим их изучением занялся специализированный поисковый батальон. За две недели работ обнаружены  почти 200 останков жертв Великой Отечественной войны. Среди них части скелетов не только взрослых, но и детей. Найдены также и личные вещи погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Фурс, заместитель командира специализированной поисковой роты 52-го отделения специализированного поискового батальона:
Обнаружено 185 костных останков людей, а также кошельки, монеты медные, крестики католические и православные. Раскопки проводить было сложно, много людей вокруг, всем интересно посмотреть.  

Все останки находились практически на поверхности — максимальная глубина могилы достигает двух метров. Документов погибших пока не обнаружено, тем не менее, поиски будут продолжаться еще в течение нескольких недель. После завершения работ останки будут перезахоронены.

Кузьма Козак, доцент исторических наук:
Здесь могли быть убиты и захоронены мирные люди. Здесь находился лагерь. Пока неизвестно, какого типа, содержания, для какой категории населения...

Фрагменты скелетов строители обнаружили на столичной улице Минина, когда делали траншею под ливневую канализацию. О находке сразу же сообщили в прокуратуру и Следственный комитет.

По предварительным данным, гибель людей произошла между 41-м и 42-м годами.

Решением администрации Московского района после завершения работ останки погибших будут перезахоронены в Минске или Минском районе.

 

# общество # Фотофакт # Перезахоронение останков # Кузьма Козак

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