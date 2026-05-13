На Светлогорском ЦКК к концу 2026-го планируют запустить новое производство крафт-мешочной бумаги

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат завершает строительство современного производства крафт-мешочной бумаги. Первые партии ожидают уже в декабре 2026 года. С ходом реализации инвестпроекта ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое производство позволит комбинату выпускать до 160 тысяч тонн бурых и отбеленных сортов бумаги ежегодно. Технология микрокрепирования позволит создавать особо прочную и эластичную упаковку. Она широко востребована в промышленной сфере. Это разнообразит ассортимент и усилит позиции предприятия в стране и на внешних рынках. Расширение линейки глубокой переработки древесины – часть долгосрочной инвестпрограммы комбината.

Александр Пшенный, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Светлогорский ЦКК – это вообще уникальное предприятие для Республики Беларусь. Это единственное предприятие, которое производит целлюлозу. 50 % всей выпускаемой целлюлозы перерабатывается в Республике Беларусь в продукты с высокой добавленной стоимостью, которые востребованы в стране. Сегодня мы, помимо этого, еще реализуем новый инвестиционный проект по строительству бумагоделательной машины, который позволит увеличить производство целлюлозы за счет того, что будет жидким потоком подаваться целлюлоза на бумагоделательную машину.

Перед Светлогорским ЦКК поставлен ряд задач. В частности – перерабатывать не только качественную, но и низкосортную древесину; расширять географию продаж, а также обеспечить безаварийную работу заводских мощностей. Отдельный пункт – стабилизация финансового состояния предприятия. За 2025 год комбинат выпустил около 370 тысяч тонн целлюлозы. В нынешнем – этот показатель планируют увеличить.