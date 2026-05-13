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Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню семьи

13 мая 2026 13:09
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Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню семьи-0

В преддверии Международного дня семьи белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации. Акция для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов состоится во всех территориальных коллегиях адвокатов 15 мая.

Формат проведения мероприятия – устные консультации по вопросам, которые не связаны с предпринимательством и не требуют ознакомления с документами.

С подробной информацией о проведении акции в регионах можно будет ознакомиться на интернет-сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов.

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Фото: сайт Белорусской республиканской коллегии адвокатов

# Брак и семья

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