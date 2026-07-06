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Аграрии Брестской области намолотили первые 100 тыс. тонн зерна нового урожая

06 июля 2026 07:48
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Хозяйства Брестской области намолотили первые 100 тысяч тонн зерна нового урожая. В регионе убрано 67% площадей озимого ячменя. Средняя урожайность составляет 44,3 центнера с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Брестской области намолотили первые 100 тыс. тонн зерна нового урожая-2

Уборку этой культуры завершили 73 хозяйства региона. Такие темпы достигнуты за счет высокой готовности уборочной техники и строгого соблюдения технологий, а сухая погода позволила приступить к работам раньше срока. В Гомельской области также есть свои рекорды. Здесь первым в стране тысячу тонн зерна намолотил комбайнер Дмитрий Великоборец из агрокомбината «Холмеч» Речицкого района. 

Всего в нынешней жатве в Беларуси задействуют почти 7 тысяч комбайнов. Стратегическая планка для аграриев – собрать 11,5 миллионов тонн зерна. Целевой ориентир по кукурузе – 2,5 миллиона тонн, по рапсу – минимум миллион.

# Уборочная кампания

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