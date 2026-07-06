В Минске на проспекте Независимости ограничено движение из-за реконструкции моста через Свислочь

Меняется схема движения и открываются новые маршруты объезда. В Минске сегодня, 6 июля, на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы вводятся ограничения для движения всех видов транспорта, кроме общественного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – реконструкция моста через Свислочь. Объезд возможен по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части города, прилегающим к проспекту.

Одновременно на некоторых участках меняется схема организации движения. Новые решения предусматривают дополнительные левые повороты с проспекта Машерова на улицы Куйбышева и Максима Богдановича; с проспекта Независимости на улицу Козлова; с Янки Купалы на проспект Независимости.

ГАИ просит учитывать изменения при выборе маршрута. Транспортная нагрузка на Минск растет – всего в стране около 3 миллионов 200 тысяч автомобилей, в столице – более 640 тысяч.