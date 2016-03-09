На Могилевщине талой водой подтопило 24 подворья

Новости Беларуси. Большая вода пришла в Могилевскую область. В регионе талой водой подтоплено 24 подворья. Самая сложная ситуация в областном центре. Для борьбы с весенней стихией мобилизованы значительные силы. В Славгородском районе военнослужащие «навели» переправу через Сож. Старый мост из-за ледохода был поврежден, и вывозить корма для сельскохозяйственных комплексов приходилось в «объезд». 100-метровая временная дорога позволяет экономить сотни миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Найден, председатель Славгородского районного исполнительного комитета:

Объездные пути на сегодняшний день где-то составляли вокруг, через Чериков, Краснополье, более 140 км в одну сторону. По прямой – около 7 км. Поэтому можете считать сегодня экономический эффект, который мы сделали с помощью Вооруженных Сил и сейчас делаем такую совместную работу.

Несмотря на то, что этой весной максимальный уровень воды в основных реках ожидается ниже средних значений, все аварийно-спасательные службы готовы к любому варианту развития событий.