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На Могилевщине талой водой подтопило 24 подворья

09 марта 2016 15:38
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Новости Беларуси. Большая вода пришла в Могилевскую область. В регионе талой водой подтоплено 24 подворья. Самая сложная ситуация в областном центре. Для борьбы с весенней стихией мобилизованы значительные силы. В Славгородском районе военнослужащие «навели» переправу через Сож. Старый мост из-за ледохода был поврежден, и вывозить корма для сельскохозяйственных комплексов приходилось  в «объезд». 100-метровая временная дорога позволяет экономить сотни миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Павел Найден, председатель Славгородского районного исполнительного комитета:
Объездные пути на сегодняшний день где-то составляли вокруг, через Чериков, Краснополье, более 140 км в одну сторону. По прямой – около 7 км. Поэтому можете считать сегодня экономический эффект, который мы сделали с помощью Вооруженных Сил и сейчас делаем такую совместную работу.

Несмотря на то, что этой весной максимальный уровень воды в основных реках  ожидается ниже средних значений, все  аварийно-спасательные службы  готовы к любому варианту развития событий.

# общество # Наводнение # Павел Найден

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