Отключили отопление - в общежитии для инвалидов по зрению замерзают люди

Новости Беларуси. Недели без тепла. На горячую линию нашего телеканала обратились жильцы одного из минских общежитий. В коридорах и комнатах холодно — двери буквально насквозь продувает, разумеется, такая жизнь сопровождается простудами да и банальным дискомфортом. Так сказать, остроты проблеме добавляет тот факт, что случилось это в общежитии для слабовидящих.

Так же стремительно, как и цветочный горшок, в общежитии для инвалидов по зрению падает температура – рассказывают здесь о невидимой, но очень ощутимой проблеме.

Татьяна Сацук:

Я простыла, потому что по ночам холодно после отключения отопления.

Татьяна вспоминает, как приехавшие накануне сотрудники ЖЭС согревали жильцов горячими обещаниями: дескать, радиаторы отключат лишь в местах общего пользования. В результате батареи и вправду охладели в коридоре, но из-за хлипких дверей «свежо» стало практически во всех комнатах.

Елена Цай:

Руку можно приложить к дверям и чувствуется, как холод идет. Почему так? Мы тоже хотим жить в комфорте.

Георгий Витальевич провел уже не одну параллель со своими дежурствами, а Раиса Васильевна повествует, как с трудом удалось уговорить коммунальщиков не отключать батареи хотя бы возле вахты. Спасибо аргументам – бескомпромиссным.

Тем временем, директор того самого ЖЭС сходу показывает нам официальную бумагу – отключение в местах общего пользования законно. И якобы даже в его подшефном здании батареи остыли для экономии. Судя по всему, не надолго.

Александр Малашенко, директор ЖЭС №81 Минска:

Мы их [батареи] переводим на дежурный режим.

Корреспондент:

А можно и в том общежитии батареи перевести в дежурный режим?

Александр Малашенко:

Нельзя.

Жильцам общежития, конечно, не позавидуешь, но и директора ЖЭС тоже понять можно: бумагой с подписями и печатями щели от холода не заткнешь. И пока в теплом здании советуют инвалидам по зрению заменить двери, слабовидящие горячо просят пойти навстречу. Им-то практикой двойных тулупов точно не согреться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.