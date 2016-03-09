Аграрии Минской области готовы начинать посевную кампанию - техника уже готова

Новости Беларуси. Аграрии Минской области готовы начинать посевную кампанию. Специальные комиссии уже проверили состояние сельхозтехники. В 2016 году в поле выйдет более 10 тысяч посевных агрегатов. Серьезно обновили машинно-тракторный парк центрального региона - его пополнила более тысячи единиц новой техники.

Хоть сегодня начинать сев могут хозяйства Смолевичского района. Рабочие машины здесь привели в порядок еще в феврале. Сейчас накапливается необходимый запас минеральных и азотных удобрений и семян. Осталось только дождаться благоприятной погоды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Баранихин, главный инженер сельхозпредприятия «Первомайский» Смолевичского района:

Сейчас ведем в основном работы по подготовке к прохождению ежегодного техосмотра. И заканчиваем то, что не успели еще потянуть по подготовке самой почвообрабатывающей посевной техники. Основной ремонт техники проводили в конце сезона. Старались ставить технику исправную, чтобы при минимальном обслуживании можно было выйти в поле.