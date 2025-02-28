На Карибах оценили десерты на лидской муке! Побывали на крупнейшей «мельнице» в Беларуси

Залог исключительного вкуса всегда зависит от качества ингредиентов: эту истину знают повара и каждая хозяйка. Идеальную основу для выпечки и сотен других блюд создают на западе страны, в Лиде, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
Залог исключительного вкуса всегда зависит от качества ингредиентов: эту истину знают повара и каждая хозяйка. Идеальную основу для выпечки и сотен других блюд создают на западе страны, в Лиде, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
Это крупнейшая и самая производительная мельница в стране. Зерно с белорусских полей проходит очистку, увлажнение, размол в автоматическом режиме. В год здесь производят 100 тысяч тонн муки. Первично сполна насытить полки магазинов и закрыть внутренние потребности своей страны, излишки – на экспорт. География внушительная – около 30 стран. И с каждым годом ее расширяют. Даже на Карибах оценили десерты именно на муке из Лиды.
Сергей Кижук, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу предприятия «Лидахлебопродукт»:
Довольно неплохо мы в этом направлении развиваемся. На данный момент у нас уже заключены новые контракты с такими странами, как Азербайджан, Монголия. На данный момент идут поставки продукции в страны Карибского бассейна – это Куба, Антигуа и Барбуда. Страны азиатского региона – это Китай, Южная Корея. Плюс еще идут поставки в африканский регион – такие страны, как Маврикий, Кабо-Верде. У нас возобновились поставки в Израиль. То есть довольно плотно в этом направлении работаем.