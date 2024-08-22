На границе с Польшей пресекли деятельность по сборке беспилотников

Административный процесс начат в отношении трех граждан Беларуси за сборку беспилотников. Незаконную деятельность на границе с Польшей пресекли брестские пограничники. Правоохранителям поступила оперативная информация, что в одном из населенных пунктов Брестского района замечена подозрительная активность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники провели обыск нежилых помещений в указанной деревне и обнаружили семь кустарных беспилотников самолетного типа, антенны, аккумуляторы, пульты управления, тепловизор и иные комплектующие к БПЛА. Личности владельцев имущества установлены. Злоумышленникам грозит суровое наказание.

Напомним, с 1 апреля в Беларуси запрещены ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства без разрешения.