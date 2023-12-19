На границах Беларуси и ЕС простаивают почти 3 тыс. фур

Без малого 3 тысячи фур застряли на границе Беларуси со странами ЕС. По-прежнему самым загруженным направлением остается литовское. В «Беняконях» простаивают более 980 фур, 520 – в «Каменном Логе», еще 300 ожидают проезда в «Котловке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У погранперехода «Привалка» скопилось 150 большегрузов. «Пробка» внушительных размеров наблюдается и на въезде в Латвию. Около полутысячи грузовиков не могут попасть в Евросоюз. Приблизительно столько же фур стоит у единственного функционирующего КПП на границе с Польшей. Европейские контрольные службы продолжают намеренно замедлять процесс оформления транспорта.