7 ноября минчане сажали деревья на территории мемориального комплекса «Тростенец»

Новости Беларуси. Вечно зеленая аллея памяти. 7 ноября минчане провели трудовую акцию, посадив деревья на территории мемориального комплекса «Тростенец». Вместе с руководством города сюда пришли представители общественных организаций, политических партий и жители столицы. Десятки елей в последующем будут напоминать о добрых начинаниях инициативных минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Радивилина, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

Мы — молодежь, мы — будущее. Такие мероприятия должны проводиться гораздо чаще.

Александр Дубаневич, курсант командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:

С одной стороны, мы отдаем дань прошлому, а с другой стороны, в будущем эти елочки вырастут и уже здесь у нас будет новая аллея.