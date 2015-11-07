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7 ноября минчане сажали деревья на территории мемориального комплекса «Тростенец»

07 ноября 2015 16:37
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Новости Беларуси. Вечно зеленая аллея памяти. 7 ноября минчане провели трудовую акцию, посадив деревья на территории мемориального комплекса «Тростенец». Вместе с руководством города сюда пришли  представители общественных организаций, политических партий и жители столицы. Десятки елей в последующем будут напоминать о добрых начинаниях  инициативных минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Радивилина, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Мы — молодежь, мы — будущее. Такие мероприятия должны проводиться гораздо чаще.

Александр Дубаневич, курсант командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь:
С одной стороны, мы отдаем дань прошлому, а с другой стороны, в будущем эти елочки вырастут и уже здесь у нас будет новая аллея.  

# общество # Акции

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