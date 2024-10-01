На дорогах Сочи теперь можно увидеть белорусские электробусы

Всего поставлены 9 новых машин и станции зарядки. В городском автопарке оценили их преимущества: емкости аккумуляторов хватает на 60 километров. Все единицы с октября добавлены на маршрут по центру, чтобы сократить интервал движения.

Андрей Прошунин, глава Администрации города Сочи (Россия):

Приоритетная задача для города-курорта – это транспорт, который экологически чистый, чтобы люди продолжали дышать свежим воздухом. Это у нас первое. Мы приобрели транспорт на газовом оборудовании, который тоже считается и является экологически чистым. И сегодня мы уже с нашими коллегами отработали из Беларуси и приобретем в качестве субсидии, предоставленной краем, автобусы на электрической тяге. Что тоже является экологическим транспортом, который просто необходим.

В центральной части города-курорта сначала эксплуатировалась одна машина с подобными характеристиками. Ее удобство оценили как горожане, так и гости Сочи. Общественный транспорт, который работает от электричества, экологичен.