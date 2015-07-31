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63-летний программист из Минска делал «вечные» электронные проездные

31 июля 2015 15:08
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Новости Беларуси. И возраст вовсе не помеха, пенсионеры не скучают. 63-летний программист из Минска воспользовался знаниями и специальным оборудованием в преступных целях. Он перепрограммировал исчерпавшие лимит поездок билеты-радиокарты метрополитена с целью их дальнейшего многократного использования, почти пожизненного.

Проездные подозреваемый сделал своей дочери и нескольким знакомым. Впрочем, современные системы контроля позволяют вычислять факты незаконного использования электронных проездных. Сотрудники милиции установили всех пользователей поддельных билетов и человека, который эти проездные переделал. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Мошенничество

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