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На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост

02 марта 2019 12:16
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Новости Беларуси. Новый автомобильный мост построят на границе Беларуси и Польши. Реализовать проект планируют в течение двух лет в пункте пропуска «Домачево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост-1

Об этом договорились на встрече в Минске министры транспорта двух стран. В рамках встречи подписано и межправительственное соглашение о содержании пограничных мостов на белорусско-польской границе.

На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост-4

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Это позволит нам разграничить меры ответственности и усовершенствовать процедуры содержания мостов, обеспечить их безопасность. Также мы обсуждали соглашение о строительстве нового автомобильного моста (погранпереход «Домачево»). В мае мы должны подписать соответствующее соглашение и приступить к строительству автодорожного моста.

На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост-7

Анджей Адамчик, министр инфраструктуры Польши:
Правильная коммуникация и хороший транспорт – это основа сотрудничества. Сегодня мы подняли несколько инвестиционных вопросов, например, инвестиций в строительство дороги А2, которая ведет к границе Беларуси со стороны Польши.

На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост-10

Стороны обсуждали и другие вопросы, которые касаются повышения пропускной способности на белорусско-польской границе.

# Беларусь-Польша # общество # Алексей Авраменко # Анджей Адамчик # Фотофакт

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