На белорусско-литовской границе из-за профилактических работ возникли очереди: 900 фур ожидают выезда в Литву

Новости Беларуси. Более 900 фур ожидают выезда в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 900 фур ожидают выезда в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложности с пересечением границы возникли еще накануне. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы.
Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты. Воспользоваться можно польским направлением. Там сейчас незначительные очереди.