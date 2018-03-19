На белорусско-литовской границе из-за профилактических работ возникли очереди: 900 фур ожидают выезда в Литву

Новости Беларуси. Более 900 фур ожидают выезда в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложности с пересечением границы возникли еще накануне. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы.