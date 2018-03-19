Прямой эфир

На белорусско-литовской границе из-за профилактических работ возникли очереди: 900 фур ожидают выезда в Литву

19 марта 2018 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 900 фур ожидают выезда в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-литовской границе из-за профилактических работ возникли очереди: 900 фур ожидают выезда в Литву-1

Сложности с пересечением границы возникли еще накануне. Из-за профилактических работ в пунктах пропуска балтийской республики не работали программные системы.

На белорусско-литовской границе из-за профилактических работ возникли очереди: 900 фур ожидают выезда в Литву-4

Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выбирать альтернативные маршруты. Воспользоваться можно польским направлением. Там сейчас незначительные очереди.

# общество # Фотофакт # Очереди на границе Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
С высоты 17 этажа новостройки на Притыцкого падают куски фасада: строители перевязывают аварийные участки ремнями. Поможет ли это?
19 марта 2018 09:58

С высоты 17 этажа новостройки на Притыцкого падают куски фасада: строители перевязывают аварийные участки ремнями. Поможет ли это?

Акция «Краіна вітаміна» от «Евроопт»: как белорусские дети выращивают огород у себя дома
19 марта 2018 08:31

Акция «Краіна вітаміна» от «Евроопт»: как белорусские дети выращивают огород у себя дома

Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе
19 марта 2018 08:20

Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе