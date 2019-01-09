На 3-м километре МКАД ограничено движение транспорта

Новости Беларуси. Участок на 3-м километре МКАД закрыли для движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ближе к полночи трафик полностью перенаправят и на 25-м километре кольца.

Напомним, во время реконструкции движение на участке возле улицы Франциска Скорины в сторону Шабанов будет организовано по двум полосам, а в обратном направлении - по одной. То же самое касается и объезда возле поворота на филиал БГУ в сторону Лошицы. В связи с этим изменится и схема движения общественного транспорта. Оба моста планируют открыть для водителей ближе к концу мая.