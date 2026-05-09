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«Мы знали, что мы победим». Федор Фещенко – о том, как ковался путь к маю 45-го

09 мая 2026 13:50
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Мы продолжаем помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Фещенко, который в юности стал свидетелем и участником этой страшной страницы нашей истории, делится своими воспоминаниями о войне – о мужестве, о боли утрат и о человечности в самых трудных обстоятельствах. Его история – это не просто рассказ о прошлом, это напоминание о том, что даже в самые мрачные времена важно сохранять достоинство и человечность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы знали, что мы победим». Федор Фещенко – о том, как ковался путь к маю 45-го-2

Его парадный китель сияет золотом наград. Тяжесть орденов – это память. Память о юности, отваге и непоколебимой вере в Победу. Память о подвиге каждого, благодаря которому сегодня над нами мирное небо.

«Мы знали, что мы победим». Федор Фещенко – о том, как ковался путь к маю 45-го-4

1941 год. 16-летний Федя Фещенко, родом из Нижнего Тагила, как и тысячи мальчишек, рвется на передовую. Но вместо винтовки в руки подростка попадает инструмент помощника токаря. Тружеников тыла тогда не призывали, но уже в 17 лет он запишется добровольцем на фронт. Свою решимость, уже спустя годы, Федор Сергеевич объясняет просто – примером тех, кто уже прошел через бой.

«Мы знали, что мы победим». Федор Фещенко – о том, как ковался путь к маю 45-го-6

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Что меня побудило пойти на фронт? Ну, прежде всего, общение с танкистами. На танкодром приезжали уже готовые экипажи танкистов. Некоторые уже повоевали, а это в основном была молодежь. Вот, и они свеженькие танки получали, испытывали их на танкодроме и на фронт. Мы с ними общались. Ребята уже, некоторые молодые, другие повоевали. Настроение у них бодрое.

И сегодня Федор Сергеевич вспоминает, что даже в самые трудные моменты бойцы не теряли главного – веры в Победу.

«Мы знали, что мы победим». Федор Фещенко – о том, как ковался путь к маю 45-го-8

Федор Фещенко:
Я делал все, что требовалось, что делали все, были политработники, и мы знали, что мы побеждаем, мы знали, что победим, и никто в этом не сомневался, абсолютно.

На войне каждый день – это испытание не только на выносливость, но и на человечность. Федор Сергеевич принимал участие в одной из ключевых операций Великой Отечественной войны – «Багратион». Спустя 8 десятилетий события тех дней свежи в его памяти.

«Мы знали, что мы победим». Федор Фещенко – о том, как ковался путь к маю 45-го-10

Федор Фещенко:
Вот здесь я повоевал. В плен взяли 100 тысяч. Но там же была группировка не 100 тысяч, а намного больше. И уходили из окружения в основном на запад. И наша задача была не допустить выхода. Поэтому мы встречали, и тут были бои. Мы в дозоре стояли. Они пытались прорваться. Мы их просто уничтожали.

Долгожданная весна 45-го. Победа была спасением, но не завершением бесконечной боли. Потому что боль той войны будет жить внутри нас и будущих поколений вечно. 

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # День Победы

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