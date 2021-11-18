«Мы видели эту расцветшую демократию в Афганистане». Украинский журналист рассказал, почему беженцы бегут в Европу

Юрий Молчанов, журналист:

Почему этих беженцев не было 10-15 лет назад? Почему 20 лет назад жители Ливии не штурмовали границы Евросоюза? Почему из Ирака не было беженцев? Почему они не штурмовали европейские границы? Им, наверное, довольно-таки комфортно было у себя дома. Может быть, не очень комфортно, тем не менее речь о том, чтобы покидать свое жилище, страну, не шла. Массовых толп мигрантов не было, откуда они взялись вообще? Не потому ли, что замечательная демократическая лапа Запада туда ворвалась и начала устраивать свои порядки. Построили демократию. Мы видели эту расцветшую демократию в Афганистане. Увидели, как демократия воцарилась в Ливии.