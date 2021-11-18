«Мы видели эту расцветшую демократию в Афганистане». Украинский журналист рассказал, почему беженцы бегут в Европу
Гуманитарный кризис стал темой ток-шоу на одном из украинских телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналист Юрий Молчанов назвал сложившуюся ситуацию вполне ожидаемой. Ведь люди, застрявшие на границе, выходцы из тех стран, которые были разрушены западной демократией.
Юрий Молчанов, журналист:
Почему этих беженцев не было 10-15 лет назад? Почему 20 лет назад жители Ливии не штурмовали границы Евросоюза? Почему из Ирака не было беженцев? Почему они не штурмовали европейские границы? Им, наверное, довольно-таки комфортно было у себя дома. Может быть, не очень комфортно, тем не менее речь о том, чтобы покидать свое жилище, страну, не шла. Массовых толп мигрантов не было, откуда они взялись вообще? Не потому ли, что замечательная демократическая лапа Запада туда ворвалась и начала устраивать свои порядки. Построили демократию. Мы видели эту расцветшую демократию в Афганистане. Увидели, как демократия воцарилась в Ливии.
Также журналист отметил, что гуманитарный кризис показал всю природу двойных стандартов. Еще 5 лет назад Европа сама звала беженцев, а теперь, когда они перестали приносить политическую выгоду, оказались никому не нужными.