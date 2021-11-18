Все перешли в ТЛЦ, открылся центр вакцинации. Что произошло на границе на 11-е сутки пребывания беженцев?

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все, кто находился в стихийном лагере, перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента. Екатерина Забенько, СТВ:

После 16 ноября, когда режим Дуды проявил максимум агрессии по отношению к беженцам, казалось, людей уже даже не пугает перспектива холодной смерти у колючей проволоки. Польские каратели забрасывали беззащитных людей светошумовыми гранатами и травили слезоточивым газом. Силовики поливали несчастных беженцев из водометов. И пока в Беларуси решают проблемы беженцев, судьбы которых разрушил коллективный Запад, режим Дуды продолжает хладнокровно наблюдать за происходящим. На той стороне – без перемен. Вооруженные до зубов солдаты, стянутая техника и крайнее равнодушие по отношению к обездоленным людям.

В пункте временного пребывания для новой группы подготовили дополнительные площади. После 11 суток, проведенных у колючего забора на холоде и сырой земле, сейчас люди чувствуют себя в безопасности. На границе работают съемочные группы СТВ. У нас есть возможность увидеть обстановку в режиме реального времени. Корреспондент Сергей Шуманский выходит на прямую связь.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся на белорусско-польской границе в том месте, где еще совсем недавно, утром, находился полевой лагерь беженцев. Два дня назад они разбили его здесь, тут находились около 1 000 человек. Это те люди, которые не захотели по каким-то причинам переходить вместе со всеми в комфортные условия, в логистический центр. Сегодня утром они организованно снялись отсюда и все-таки ушли туда, в ТЛЦ «Бремино». Много палаток осталось, бросали даже личные вещи, рюкзаки, еду. У людей последняя надежда осталась на помощь белорусов.

Скорее всего, толчком ухода отсюда послужила погода, сегодня ночью уже был дождь, сильный ветер, на улице было -2 градуса. Люди, уже обессиленные, замерзшие, больше не могли терпеть. Немаловажное значение здесь оказали и белорусские пограничники. Они периодически приходили и буквально уговаривали людей уйти с улицы в тепло. Видимо, это сыграло свою роль. Здесь не осталось ни одного человека – ни здесь, ни в первом лагере в лесу. Все ушли в логистический центр.

Сразу на подходе их встречали, давали теплые одеяла, подушки, очень много поставок гуманитарной помощи было. Это стандартные продуктовые наборы, вода. Круглосуточно организовано горячее питание. Беженцев размещают в логистическом центре, для них подготовили второй этаж. Там поместятся все люди, это приблизительно 2 000 человек, все они будут в комфортных условиях. Немаловажную роль сыграли здесь и переводчики, которые приехали 17 ноября в логистический центр. Переводчики, которые переводят с английского на русский, чтобы облегчить контакт с беженцами, и переводчики, которые знают курдский язык, это представители езидов. Здесь и представители с белорусской стороны и даже с российской.

Приехал, например, представитель езидов из Барнаула. Он привез гуманитарную помощь и помог пообщаться с беженцами, рассказать их истории. Он, конечно, в шоке от того, что рассказывают эти люди. Вот что он рассказал. Усо Шаро: они химатаку на детей, женщин, беременных. Это что за действия? У меня нет слов! Подробнее здесь. Поляки не реагировали, и у людей просто сдали нервы. Они пытались пересечь границу, разрывая проволоку, ломая ограждения. Поляки в ответ подогнали водометы, обливали людей водой на морозе. Подогнали машины с газом. Как сейчас выяснилось, это был не просто газ. Там были химические вещества, по сути, это было химическое оружие, от которого пострадали не только сами беженцы, но и их дети, а также журналисты, белорусские военнослужащие. Там страшные ожоги и кожи, и глаз, и органов дыхания.

Несмотря на все эти зверства со стороны польских силовиков, эти люди по-прежнему хотят двигаться в Европу, в Германию. Они надеются на открытие для гуманитарного коридора. Теперь они будут ждать в комфортных условиях. Беженец объяснил, почему не сразу перешел с семьей в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют. Подробнее здесь.