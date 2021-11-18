Все перешли в ТЛЦ, открылся центр вакцинации. Что произошло на границе на 11-е сутки пребывания беженцев?
Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все, кто находился в стихийном лагере, перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента.
Екатерина Забенько, СТВ:
После 16 ноября, когда режим Дуды проявил максимум агрессии по отношению к беженцам, казалось, людей уже даже не пугает перспектива холодной смерти у колючей проволоки. Польские каратели забрасывали беззащитных людей светошумовыми гранатами и травили слезоточивым газом. Силовики поливали несчастных беженцев из водометов. И пока в Беларуси решают проблемы беженцев, судьбы которых разрушил коллективный Запад, режим Дуды продолжает хладнокровно наблюдать за происходящим. На той стороне – без перемен. Вооруженные до зубов солдаты, стянутая техника и крайнее равнодушие по отношению к обездоленным людям.
В пункте временного пребывания для новой группы подготовили дополнительные площади. После 11 суток, проведенных у колючего забора на холоде и сырой земле, сейчас люди чувствуют себя в безопасности.
На границе работают съемочные группы СТВ. У нас есть возможность увидеть обстановку в режиме реального времени. Корреспондент Сергей Шуманский выходит на прямую связь.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы находимся на белорусско-польской границе в том месте, где еще совсем недавно, утром, находился полевой лагерь беженцев. Два дня назад они разбили его здесь, тут находились около 1 000 человек. Это те люди, которые не захотели по каким-то причинам переходить вместе со всеми в комфортные условия, в логистический центр. Сегодня утром они организованно снялись отсюда и все-таки ушли туда, в ТЛЦ «Бремино». Много палаток осталось, бросали даже личные вещи, рюкзаки, еду. У людей последняя надежда осталась на помощь белорусов.
Скорее всего, толчком ухода отсюда послужила погода, сегодня ночью уже был дождь, сильный ветер, на улице было -2 градуса. Люди, уже обессиленные, замерзшие, больше не могли терпеть.
Немаловажное значение здесь оказали и белорусские пограничники. Они периодически приходили и буквально уговаривали людей уйти с улицы в тепло. Видимо, это сыграло свою роль. Здесь не осталось ни одного человека – ни здесь, ни в первом лагере в лесу. Все ушли в логистический центр.
Сразу на подходе их встречали, давали теплые одеяла, подушки, очень много поставок гуманитарной помощи было. Это стандартные продуктовые наборы, вода. Круглосуточно организовано горячее питание. Беженцев размещают в логистическом центре, для них подготовили второй этаж. Там поместятся все люди, это приблизительно 2 000 человек, все они будут в комфортных условиях.
Немаловажную роль сыграли здесь и переводчики, которые приехали 17 ноября в логистический центр. Переводчики, которые переводят с английского на русский, чтобы облегчить контакт с беженцами, и переводчики, которые знают курдский язык, это представители езидов. Здесь и представители с белорусской стороны и даже с российской.
Приехал, например, представитель езидов из Барнаула. Он привез гуманитарную помощь и помог пообщаться с беженцами, рассказать их истории. Он, конечно, в шоке от того, что рассказывают эти люди. Вот что он рассказал.
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Поляки не реагировали, и у людей просто сдали нервы. Они пытались пересечь границу, разрывая проволоку, ломая ограждения. Поляки в ответ подогнали водометы, обливали людей водой на морозе. Подогнали машины с газом. Как сейчас выяснилось, это был не просто газ. Там были химические вещества, по сути, это было химическое оружие, от которого пострадали не только сами беженцы, но и их дети, а также журналисты, белорусские военнослужащие. Там страшные ожоги и кожи, и глаз, и органов дыхания.
Несмотря на все эти зверства со стороны польских силовиков, эти люди по-прежнему хотят двигаться в Европу, в Германию. Они надеются на открытие для гуманитарного коридора. Теперь они будут ждать в комфортных условиях.
Беженец объяснил, почему не сразу перешел с семьей в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют. Подробнее здесь.
Ситуация по ту сторону границы вот так выглядит, практически ничего не изменилось. Польская техника продолжает оставаться возле колючей проволоки. Солдаты, военнослужащие продолжают оставаться. Более того, НАТО продолжает увеличивать военный контингент на белорусско-польской границе. Зафиксировано повышенное количество полетов разведывательной и боевой авиации. То ли это очередная провокация, то ли это акт устрашения в отношении нашей страны – непонятно.