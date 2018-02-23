«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман»

Новости Беларуси. Еще одна награда 23 февраля нашла своего героя во французском городе Анс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрэ Пейрони – авиамеханик самолета, на котором летал Марсель Лефевр – Герой Советского Союза, погибший во время воздушного боя в районе Витебска. В 1942 году прошлого века месье Пейройни в должности старшего капрала добровольно вступил в ряды эскадрильи «Нормандия-Неман». Принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в боях не только на территории Советского Союза, но и Западной Европы. Победный май встретил в Германии и демобилизовался из армии старшим сержантом в июне 45-го.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:

Сімвалічна, што эскадрылья «Нармандзія-Неман» у сваёй назве мае беларускую рэчку Неман.

Сёння, узнагароджваючы ад імя Прэзідэнта Беларусі аднаго з апошніх удзельнікаў эскадрыльі «Нармандзія-Неман», мы кажам яму «Дзякуй!». Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю.

Отметим, что эскадрилья «Нормандия-Неман» в годы войны была ярким примером советско-французского боевого братства. И сегодня наши народы продолжают плотно сотрудничать, но уже на мирных площадках.