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  • «Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман»

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман»

23 февраля 2018 14:31
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Новости Беларуси. Еще одна награда 23 февраля нашла своего героя во французском городе Анс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман» -1

Андрэ Пейрони – последний из живущих во Франции представителей легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» – удостоен высокой государственной награды Беларуси – ордена Почета.

Андрэ Пейрони – авиамеханик самолета, на котором летал Марсель Лефевр – Герой Советского Союза, погибший во время воздушного боя в районе Витебска. В 1942 году прошлого века месье Пейройни в должности старшего капрала добровольно вступил в ряды эскадрильи «Нормандия-Неман». Принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в боях не только на территории Советского Союза, но и Западной Европы. Победный май встретил в Германии и демобилизовался из армии старшим сержантом в июне 45-го.

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман» -4

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман» -6

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
Сімвалічна, што эскадрылья «Нармандзія-Неман» у сваёй назве мае беларускую рэчку Неман.

Сёння, узнагароджваючы ад імя Прэзідэнта Беларусі аднаго з апошніх удзельнікаў эскадрыльі «Нармандзія-Неман», мы кажам яму «Дзякуй!». Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю.

Отметим, что эскадрилья «Нормандия-Неман» в годы войны была ярким примером советско-французского боевого братства. И сегодня наши народы продолжают плотно сотрудничать, но уже на мирных площадках.

«Мы кажам усім французам «Дзякуй!», хто дапамог вызваліць нашу землю». Во Франции наградили последнего представителя эскадрильи «Нормандия-Неман» -9

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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