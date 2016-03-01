МВД Беларуси разработало комплекс мер по эффективной защите сельского населения

Новости Беларуси. МВД Беларуси готово минимизировать риски, которые могут возникнуть в связи с миграционным кризисом в Европе. Об этом сегодня заявил глава ведомства. Большинство, прибывающих в нашу страну, – граждане Украины. По словам Игоря Шуневича, милиция не отмечает проблемы миграционной преступности.

Также министр обратил внимание на то, что в Беларуси готовится законопроект о либерализации административной ответственности. Правоохранители продолжат работу в сфере деалкоголизации населения. Она уже имеет результаты. Так, за пять лет количество «пьяных» преступлений снизилось на 40%. Кроме того министр внутренних дел обратил особое внимание на защиту жителей на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Они самые уязвимые по многим причинам. Во-первых, у них всегда есть деньги, пенсии стабильны и так далее. Накопления определенные. Это, конечно, большой соблазн для преступников. Удаленность, где-то телефона нет. Мы это заметили в конце прошлого года, когда только, к сожалению, подвели итоги. Уже в этом году разработан комплекс мер, я его подписал. По более эффективной защите сельского населения. В основном, это, конечно, пожилых граждан. Как мы это будем делать? Будем ориентировать участковых на эту работу, будем организовывать работу с сельскими старостами.