Украли более 6,2 млн рублей. Суд огласил приговор по делу о хищении денег у «Минскхлебпрома»

Новости Беларуси. От 3 до 6 лет колонии усиленного режима. Суд огласил приговор по громкому делу о хищении денег у «Минскхлебпрома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемые – руководители одной из организаций, оказывающей услуги по грузоперевозкам, а также индивидуальный предприниматель, помогавший искать клиентов. Они заключили договор, по которому должны были получать оплату за пройденный километраж, но при этом не намеревались выполнять взятые обязательства. Документы о перевозках подделывали. С 2016 года подсудимые завладели крупной суммой. Речь о 6 миллионах 250 тысячах рублей.

Тимофей Ничипорук, государственный обвинитель:

По итогу судебного следствия суд, согласившись с позицией стороны обвинения, признал двух обвиняемых виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенного группой лиц. А одного обвиняемого признал виновным в пособничестве в данном преступлении. Всем обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима на срок от 3 до 6 лет, а также в виде штрафа в размере от 200 до 500 базовых величин каждому.