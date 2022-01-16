Мужчины с голым торсом, девушки в боди. В Минске прошёл Крещенский забег

Новости Беларуси. Когда зимний экстрим с пользой для здоровья. В Минске 16 января прошел Крещенский закал-забег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старт вышли бегуны в пяти возрастных категориях. Участникам предстояло преодолеть две дистанции на выбор: 5 и 20 километров. Мужчины бежали с голым торсом, а девушки – в боди или майках.

Подобных пробежек в Беларуси еще не было, но они активно практикуются в России и Скандинавии. Для многих такие забеги – повод не только укрепить организм, но и отлично провести время в компании друзей и единомышленников.

Павел Трезнов, участник забега:

Приятно участвовать в этих мероприятиях, встретить единомышленников, друзей. И поучаствовать, эмоции невероятные. Это дух, это спорт, это эмоции.

Анастасия Гайдукевич, участница забега:

Участвую не в первый раз. Закаливанием не занимаюсь, но бегаю регулярно. В прошлом году бежала – было -20 °C. Сегодня погода более милостива. Поучаствовать решила, потому что интересно, потому что это спорт, это движение, это развитие. Развитие – это лучше, чем сидеть на диване. Лучше побегать.