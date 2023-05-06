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Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»

06 мая 2023 09:38
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Новости Беларуси. Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения.

Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в центре города? Все за и против обсудили на площадке ток-шоу «Большой город»

Что делать, чтобы любители электросамокатов и пешеходы не мешали друг другу? Сбавляем обороты!

Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
Все согласны с тем, что 15 км/час вполне достаточно.

Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

В настоящее время уже на завершающем этапе находятся мероприятия по реализации пилотного проекта по управлению безопасностью дорожного движения.

Кто и как сможет регулировать скорость средств персональной мобильности?

Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Сервис кикшеринга удобен тем, что мы можем централизованно регулировать движение, в определенных зонах ограничить скорость.

Изучаем правила для передвижения на моноколесе. Возраст не помеха! Главное – безопасность!

Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Как бы аккуратно ни ездили, к сожалению, некоторые ситуации могут зависеть не от вас.

Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Двухколесные захватывают городское пространство. Чего не хватает любителям экологичного транспорта, чтобы не ощущать препятствий? Получается ли у Госавтоинспекции учитывать пожелания велосипедистов?

Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Это нереально!
– Но мы стремимся.
– Нет, ничего у вас не получится!

Смотрите ток-шоу «Большой город» 7 мая в 10:00 на телеканале СТВ.

# Транспорт Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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