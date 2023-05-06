Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения.

Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в центре города? Все за и против обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Что делать, чтобы любители электросамокатов и пешеходы не мешали друг другу? Сбавляем обороты!