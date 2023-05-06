Обсудим все «за» и «против» современных средств персональной мобильности. Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Кто-то избегает пробок, кто-то заботится об экологии, кто-то просто любит драйв. Недавно в наш обиход прочно вошло понятие «средства персональной мобильности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт сезона придал импульс аренде самокатов, велосипедов, моноколес и прочих ускорителей движения.
Почему эти современные устройства быстро стали трендом и что необходимо учитывать, когда двигаешься в центре города? Все за и против обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».
Что делать, чтобы любители электросамокатов и пешеходы не мешали друг другу? Сбавляем обороты!
Екатерина Забенько, СТВ:
Все согласны с тем, что 15 км/час вполне достаточно.
В настоящее время уже на завершающем этапе находятся мероприятия по реализации пилотного проекта по управлению безопасностью дорожного движения.
Кто и как сможет регулировать скорость средств персональной мобильности?
Сервис кикшеринга удобен тем, что мы можем централизованно регулировать движение, в определенных зонах ограничить скорость.
Изучаем правила для передвижения на моноколесе. Возраст не помеха! Главное – безопасность!
Как бы аккуратно ни ездили, к сожалению, некоторые ситуации могут зависеть не от вас.
Двухколесные захватывают городское пространство. Чего не хватает любителям экологичного транспорта, чтобы не ощущать препятствий? Получается ли у Госавтоинспекции учитывать пожелания велосипедистов?
– Это нереально!
– Но мы стремимся.
– Нет, ничего у вас не получится!
Смотрите ток-шоу «Большой город» 7 мая в 10:00 на телеканале СТВ.