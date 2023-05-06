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Память поколений. Накануне 9 Мая белорусы вспоминают тех, кто подарил стране независимость

06 мая 2023 08:22
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Новости Беларуси. Беларусь помнит! Эти слова для нас наполнены особым смыслом. И чем ближе День Победы, тем громче они доносятся из сердец миллионов благодарных потомков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Память поколений. Накануне 9 Мая белорусы вспоминают тех, кто подарил стране независимость-1

Люди несут цветы к местам воинской и боевой славы, вспоминая тех, кто ценой жизни подарил мир. Среди нас тех, кто совершил подвиг во имя жизни, остается около 1,5 тысячи. Это люди достаточно преклонного возраста. И особое внимание и забота сегодня им – ветеранам. Они отстояли для нас право быть гражданами свободной страны.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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