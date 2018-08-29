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Мотоциклистов будут штрафовать за езду на одном колесе с 29 августа. Комментарий инспектора УГАИ

29 августа 2018 14:10
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Новости Беларуси. Мотоциклисты-трюкачи в зоне особого внимания ГАИ. С 29 августа водителей, управляющих байками, будут штрафовать за езду на одном колесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Наказание ожидает и тех, кто будет ездить на мотоцикле, мопеде, не держась за руль или убрав ноги с педалей. И, как сообщили в ГАИ, за сегодня в Минске не зарегистрировано ни одного факта подобных нарушений.

Мотоциклистов будут штрафовать за езду на одном колесе с 29 августа. Комментарий инспектора УГАИ-1

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:
Подобные нарушения правил дорожного движения среди водителей мототранспорта считаются наиболее грубыми. Они могут привести к довольно тяжким происшествиям с тяжелыми последствиями.

По статье 18.14 часть 9 влечет наложение штрафа от 5 до 10 базовых величин либо лишение водительского удостоверения сроком на 6 месяцев или без лишения.

Добавим, только за 2018 год в Беларуси по вине мотоциклистов произошло 78 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, 80 пострадали. В 13 случаях водители управляли байками нетрезвыми.

# Мотоциклисты # общество # Александр Бруй # Фотофакт

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