Мотоциклистов будут штрафовать за езду на одном колесе с 29 августа. Комментарий инспектора УГАИ

Новости Беларуси. Мотоциклисты-трюкачи в зоне особого внимания ГАИ. С 29 августа водителей, управляющих байками, будут штрафовать за езду на одном колесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Наказание ожидает и тех, кто будет ездить на мотоцикле, мопеде, не держась за руль или убрав ноги с педалей. И, как сообщили в ГАИ, за сегодня в Минске не зарегистрировано ни одного факта подобных нарушений.
Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:
Подобные нарушения правил дорожного движения среди водителей мототранспорта считаются наиболее грубыми. Они могут привести к довольно тяжким происшествиям с тяжелыми последствиями.
По статье 18.14 часть 9 влечет наложение штрафа от 5 до 10 базовых величин либо лишение водительского удостоверения сроком на 6 месяцев или без лишения.
Добавим, только за 2018 год в Беларуси по вине мотоциклистов произошло 78 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, 80 пострадали. В 13 случаях водители управляли байками нетрезвыми.