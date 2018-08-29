Мотоциклистов будут штрафовать за езду на одном колесе с 29 августа. Комментарий инспектора УГАИ

Новости Беларуси. Мотоциклисты-трюкачи в зоне особого внимания ГАИ. С 29 августа водителей, управляющих байками, будут штрафовать за езду на одном колесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предусмотрено поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Наказание ожидает и тех, кто будет ездить на мотоцикле, мопеде, не держась за руль или убрав ноги с педалей. И, как сообщили в ГАИ, за сегодня в Минске не зарегистрировано ни одного факта подобных нарушений.