«Морская честь – это особенная честь». День ВМФ празднуют в Беларуси

Новости Беларуси. Офицеры, мичманы, старшины, матросы в запасе и отставке, а также их семьи сегодня собрались у стелы «Минск – город-герой», чтобы встретиться с сослуживцами и вспомнить былое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее воскресенье июля – День Военно-морского флота. После торжественного митинга ветераны ВМФ возложили цветы к памятнику. Все, кто сохраняет любовь к морю и преданность флотским традициям, входят в состав Белорусского союза военных моряков. Он объединяет более 1400 человек. И сегодня самые активные из них, те, кто проповедует патриотизм и любовь к родине, были отмечены памятными наградами.

Владимир Жуков:

Дружили, друг другу помогали. Я дружу уже 50 лет со своими друзьями из Бобруйска. Мы оттуда призывались. До сих пор дружим.

Виктор Дирко:

Морская честь – это особенная честь. Человек, который был закален морем, он никогда не совершит плохого поступка в жизни.

Валерий Холодилин, председатель Белорусского союза военных моряков:

Для моряков это святой праздник. Каждый из них гордится той службой, которую мы пронесли. Поверьте, флотская служба – это особая служба, которая требует ответственности, трудолюбия, любви к своей профессии и родине.