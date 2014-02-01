Морозы в Беларуси спадают, активизируются любители зимнего отдых. Что в тренде сезона 2014?

Новости Беларуси. Сильные морозы постепенно сдают свои позиции. Холодный антициклон, который принес в Беларусь суровые холода, смещается дальше на восток. Температура воздуха уже ощутимо повысилась и этим не замедлили воспользоваться любители активного отдыха. Оттого так многолюдно сегодня на открытых катках. Кроме коньков, в тренде лыжи и сноуборды. Горные склоны покоряют не только спортсмены, но и любители.

К большому спорту с малых лет. Сегодня трехлетний Глеб практически прошел посвящение: и хотя на лыжах он впервые, малыш держится уверенно. Каждое движение под руководством отца и персонального тренера в одном лице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любитель активного отдыха, отец Глеба:

Выбрали этот день для катания. Морозы немного спали, там было сильно холодно. Выходной день, почему бы не заняться спортом, немного приобщить детей. Немного научили - хотя бы стоять на лыжах, учатся тормозить. Все постепенно, они еще маленькие.

Детворе еще предстоит изучить процесс катания «от А до Я», но с любимым этапом, ребята, похоже определились.

Ребенок:

Мне нравиться падать!

А вот на этих виражах падение приравнивается к фиаско. Сноубордисты — особая каста. На заснеженных склонах было жарко даже в сильнейшие морозы. Экстремальным холодом экстремалов едва ли запугаешь. Особенно тех, кто знает правила грамотной экипировки.

Сноубордист:

Если хорошо оделся, в любом случае тепло, уютно, комфортно. Сегодня погода прекрасная! Ветер немножко есть, но это не страшно.

Минус десять считается оптимальной для катания температурой. Трассы не пустуют уже с утра, но наплыв традиционно вечером. В выходной день этот столичный парк активного отдыха посещает около тысячи человек.

Любитель активного отдыха:

Мы приехали из Лиды. Кататься супер! Мы за активный отдых. Чуть-чуть сегодня ветрено, но нас не испугаешь.

А эту горку облюбовали любители тюбинга. Говоря простым языком, катания на надувных санках. Прокатиться с ветерком не прочь ни взрослые, ни дети.

Любитель активного отдыха:

Прокатился довольно неплохо. Горка хорошая такая, быстро очень. Мне не холодно, нормально. Когда катишься, нормально все.

Смягчившийся нрав зимы задает ритм и на городских катках. Под открытым небом своя Олимпиада: кто-то вырисовывает фигурные па, кто-то тренирует скорость и выносливость, а кто-то играет в хоккей.

Любители активного отдыха:

Настроение у нас отличное, спортивное!

Расти температура будет и дальше, правда, мороз сохраниться по прежнему. Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение. Всему виной ветер: он может усилиться до 18 метров в секунду. Впрочем, как показывает практика, любой минус можно обернуть в плюс.