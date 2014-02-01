Коллекцию настоящих раритетов времен Великой отечественной войны собрали курсанты Могилевского областного кадетского училища

Новости Беларуси. Каски, экипировка советских и немецких солдат, предметы военного быта. Коллекцию настоящих раритетов времен Великой отечественной и не только собрали курсанты Могилевского областного кадетского училища. Экспонаты накопились за 8 лет поисковой работы. Открытие выставки приурочили к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Лекнин, заместитель директора по военной подготовке Могилевского областного кадетского училища:

Дед палкой сбивает груши в немецкой каске. Мы заинтересовались. Разговорились, оказалось, дед ее одевал, чтобы груши по голове не ударили, чтобы не было шишки на голове. А еще смотрим, на нем курточка странная одета. Оказалось - мундир немецкий, теплый.

Человек военный – Юрий Лекнин - пройти мимо такого удивительного зрелища не мог. Как оказалось, на старичке из деревни Аношки, что на Витебщине, были настоящие раритеты - каска и мундир немецкого солдата времен Второй мировой с наградами еще аж Первой.

Ермолай Григорьевич Ялуга, которому на время встречи с кадетами было 93 года, сам прошел всю Великую Отечественную. Сначала партизанил, а в 1944 стал красноармейцем. Великую победу встретил в Вене. Со дня их знакомства с Юрием Лекниным прошло более 5 лет, ветерана уже нет в живых, а память о нем жива по сей день.

Андрей Зорка, воспитанник Могилевского областного кадетского училища:

Каждый экспонат здесь очень ценен, потому что время неумолимо идет. Время убивает все, даже железяки, кителя, мундиры.

Кроме этого немецкого мундира в кадетской коллекции есть и военная форма советских солдат. На этом красноармейском кителе гордо красуются ордена: Красной звезды и Отечественной войны. В экспозиции - немецкий вальтер и ручной пулемет. Все экспонаты в отличном состоянии.

Дмитрий Тарасюк, воспитанник Могилевского областного кадетского училища:

Это вещи уникальные, не в каждом музее их можно найти. Мало где их можно встретить.

Все эти уникальные для наших дней вещи курсанты и преподаватели собирали сами долгие 8 лет. Во время экспедиций по самым отдаленным уголкам области им пришлось лично познакомиться с теми, кто кровью и потом добывал победу.

Андрей Зорка, воспитанник Могилевского областного кадетского училища:

Одно дело узнавать историю из учебников. Это тоже, возможно, правильно. Но другое – самому лично к ней прикоснуться. Когда еще в детстве мы с братом ездили на раскопки, любому осколку радовались неимоверно. Материально соприкоснуться с историей, с той формой, в которой воевали наши родственники, оружием – это очень здорово.

Андрей Балабанов, директор Могилевского областного кадетского училища:

Прочувствовать, проникнуться той глубиной времени, истории, понять это все, познать и где-то стремиться к тому, чтобы, чтобы в перспективе соответствовать нашим предкам. В этом и есть ценность этой выставки.

Сейчас кадеты и преподаватели училища собирают почту военных лет. К 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков они планируют открыть выставку «Письма с фронта».