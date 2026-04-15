Развитие сельских территорий Союзного государства обсудили в Минске

Экономические, социальные и аграрные вопросы находятся в центре внимания участников очередного заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Оно проходит в Минске. Его участники вместе с экспертами вырабатывают рекомендации по развитию сельских территорий в Союзном государстве. Беларусь по праву считается страной с высокоразвитой аграрной отраслью. Успехи в производственной сфере позволяют усовершенствовать и социальную инфраструктуру в глубинке.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы достигли самой главной мечты, наверное, любого государства – это продовольственная безопасность. Мы насытили свой внутренний рынок и успешно продаем сегодня свою продукцию за пределы. И очень важно, что по соседству мы, конечно, должны делиться этими новыми формами организации труда.

Антон Гетта, член Комиссии по аграрным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:

Агрогородки – это не просто создание жизни на селе, но, как я уверен, это создание той атмосферы, того настроения, которое привлечет и молодежь, и людей, и будут производства соответствующие организованы. Даже в город ехать не будет хотеться, как сегодня нам сказали коллеги белорусы, если спросить в агрогородке, хотели бы вы переехать в город, получим отрицательный ответ.

Убедиться в этом лично смогут парламентарии 16 апреля. Они посетят агрогородки Раков и Бобровичи в Воложинском районе, а также Сеница в пристоличье.