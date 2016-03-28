Мода сезона весна-лето-2016: возвращение в 90-е и пространство для выбора

Крылатое выражение «нет ничего более постоянного, чем перемены» как нельзя лучше подходит к ее величеству Моде. Угнаться за ней невозможно, но многие пытаются. Сезон весна-лето-2016 возвращает нас в сентиментальное постсоветское детство, а точнее – в 90-е. Нет, в моду вернулись не группа «Комбинация» и приставка «Денди», а хулиганские толстовки, свободные жакеты, яркие, вплоть до кислотного, цвета и ироничный взгляд в будущее. Образ дополнит жвачка за щекой, если у мамы в шкафу найдется.

Многослойные юбки из прозрачного тюля, шифона и капрона будут уместны как мартовским днем, так и летним вечером. Что касается фактуры, теплые тенденции года заряжены интенсивным блеском серебра и металлической фольги. А вот шапочку из фольги модницам примерять не стоит – общество не поймет, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Любительницы леопардовых расцветок, знайте: в этом сезоне джунгли снова зовут. Анималистичные и растительные тропические принты все еще актуальны. Модным этой весной можно стать даже не прихорашиваясь: мужские сорочки и дорогие кружевные пижамы смело надевайте и в пир, и в мир.

Свежие оттенки зеленого или полевые цветы – для мирных адептов здорового образа жизни. Эстетика панк и грандж движения – для бунтарей в потертых косухах и рваных топах. А еще – сетка и полоски. Особенно очень широкая красная полоска или очень мелкая голубая. Как видим, мода, даже диктуя тенденции, оставляет нам пространство для выбора.