Мисс Англия лишилась титула из-за драки с соперницей

Рэйчел Кристи лишилась звания мисс Англия и отказалась от участия в соревнованиях Мисс Мира из-за того, что ударила кулаком Мисс Манчестер.

Это произошло в ночном клубе после того, как соперница Кристи показала ей дерзкое sms, якобы пришедшее ей от бывшего бойфренда Мисс Англии, пишет The Daily Mail. Кристи не выдержала насмешки и несколько раз ударила соперницу по лицу.

В результате этого мисс Манчестер попала в больницу, после чего написала заявление в полицию. Нападавшую арестовали, сейчас она освобождена под залог и ожидает суда, который состоится в январе 2010 года. После отказа продолжить борьбу за титул Мисс Мира, 21-летняя Кристи заявила, что собирается стать монахиней, сообщает «Газета.Ru».