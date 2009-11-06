В США два православных монаха издают журнал для панков

Панковский журнал «Смерть для мира» выпускают монахи из монастыря во имя святого Германа Аляскинского в селении Платина (штат Калифорния).

– Этим ребятам (панкам) тошно от самих себя. Они чувствуют, что в этом мире им нет места. Мы пытаемся открыть для них красоту Божьего творения и предлагаем встать на путь умирания для своих страстей, что и имеется в виду под словом «мир», – говорит отец Дамаскин (Кристенсен).

Он издает журнал вместе с отцом Иоанном, который некогда сам был панком. Их обитель, находящаяся под омофором Сербской православной церкви, еще в 1967 году основал известный американский православный богослов и аскет иеромонах Серафим (Роуз), сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт Милосердие.ру.

– Мы постоянно говорим о понятии страдания, потому что это наиболее близкая ребятам тема. И в страдании может быть смысл – это-то мы и стараемся показать, – отмечает отец Дамаскин.