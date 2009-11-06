Владимир Путин подарил песню незнакомой жительнице Можайска

Премьер-министр России, как известно, любит делать россиянам самые разные подарки – от новогодней елки и платья до гражданства и поцелуя.

Два месяца назад Путин вручил тульскому слесарю часы со своей руки стоимостью 6 тысяч долларов. И вот новый случай проявления чуткости: на этот раз премьер подарил песню незнакомой жительнице Можайска.

Женщина позвонила на местное радио и «от всей души» попросила передать для Владимира Владимировича Путина песню Михаила Боярского «Городские цветы». Песня прозвучала в эфире, ее услышал один из сотрудников администрации премьера и рассказал об этом патрону.

Растроганный Путин поручил узнать имя женщины, но, как оказалось, она не оставила никаких координат. Поэтому премьер распорядился просто послать от его имени заявку на исполнение песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» для неизвестной женщины, которая ранее дарила песню ему.

В пятницу после полудня и вечером можно будет услышать песню, заказанную «радиослушателем» Путиным. В заявке премьера говорится, что он признателен за песню, которую исполнил его друг Михаил Боярский, и тоже дарит ей песню, сообщает newsru.com со ссылкой на газету «Комсомольская правда».