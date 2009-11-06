Петр Мамонов призывает мужчин любить жен и заводить детей

Известный актер и музыкант напомнил российским мужчинам о необходимости укреплять семью вместо того, чтобы изменять собственным женам.

– В наше время никакие объединения политических сил ничего не значат и ни к чему не приведут. Только он, она и ваша деточка-крошечка – и в этом сила. Прижмитесь друг к дружке, держитесь. Мужики, к вам отдельное мое обращение: вместо того, чтобы ходить к проституткам, любите своих жен и рожайте детей, – сказал Петр Мамонов в интервью. Он посетовал на то, что «наши мужики все силы тратят на проституток, и нация вымирает», сообщает Интерфакс со ссылкой на газету «Труд».

Мамонов признался, что завидует актеру и священнику Иоанну Охлобыстину, который сейчас ждет седьмого ребенка.

– Жалею, что упустил свое время и зря растратил силы. А так бы у меня тоже было семеро детей, а может, и больше, – добавил он.