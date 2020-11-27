Мискантус. Какие сорта стоит посадить в вашем саду и как правильно ухаживать

Среди огромного ассортимента декоративных злаков и трав топовые позиции занимает мискантус. Многолетнее растение, которое, в зависимости от сорта, способно вырасти до двух метров и выше. Впечатление, которое производит мискантус, словами обычно передать сложно. Будто бы ветер заплутал в саду. Особенно эффектны метелки, которые появляются ближе к осени и являются непревзойденным украшением сада в межсезонье.

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска, кандидат биологических наук:

Рекомендуем в наших садах высаживать мискантус китайский и его сорта, поскольку они неагрессивные растения. Существует немало их сортов. Они отличаются по ширине листиков, есть сорта с узкими листиками, а есть с такими широкими. Отличаются окраской листьев. У сортов «Зебринус» и «Пикта» есть такие желтенькие поперечные полосочки. Одно из главных отличий, которое начинает проявляться осенью, – приобретают характерную окраску соцветия. У кого-то они становятся, как у фламинго, такими розоватыми, у кого-то бордовыми.

Несомненное достоинство мискантуса – возможность вписать его в самые разные дизайнерские решения. Он украсит любую композицию, придаст ей динамики. Дело в том, что большинство сортов имеют очень продолжительный период декоративности. В отличие от многих жителей сада, мискантусы, благодаря именно своим метелкам, выигрышно смотрятся и в зимние месяцы.

Наталья Лунина:

Но он и летом хорош. Многие высокорослые мискантусы используют в качестве защитной стенки, когда хотят задекорировать какую-то стену или забор. На их фоне прекрасно смотрятся другие растения и даже просто в таких групповых, одиночных посадках они шикарно выглядят.

Что касается обрезки на зиму, можно обрезать, можно и не обрезать. Мы пытались, пробовали держать их и до весны, чтобы зимой посмотреть, полюбоваться их соцветиями. Конечно, это эффектно, когда на фоне снега вот такие красивые метелки, но потом немножко весной сложнее обрезать, потому что листва уже такая влажная, тяжеловатая, поэтому мы обрезаем осенью.

Пожалуй, обрезка, – это единственная сложность в уходе за мискантусом. И если поселить в своем саду зимостойкие сорта, не требующие укрытия на зиму, то проблем с выращиванием этого растения не будет.

Наталья Лунина:

Если говорить о том, есть ли проблемы при их выращивании, то мы их не заметили. Кроме того, незимостойкие сорта на зиму прикрывать и все, так они неприхотливые. Летом поливаем в жаркую погоду, но в принципе все они достаточно засухоустойчивые.

Сегодня в продаже можно встретить более 100 сортов мискантуса китайского. Выбор немалый. По советам опытных садоводов беспроигрышный вариант – остановиться на раннецветущих экземплярах, их метелки появляются уже в конце лета. Стоит обратить внимание на сорт «Nippon», осенью его листья окрашиваются в оранжево-красные тона. Также интересен сорт «Kleine Fontaine» до метра в высоту и «Malepartus» – способный вырасти до 2 метров.