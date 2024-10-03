Миротворческие силы ОДКБ приступили к активной фазе учения в Казахстане

Лукьянов: беглые – приспособленцы и иждивенцы, а мы верны Отечеству и нашему Президенту

«Что касается подготовки в ополчении, у нас молодые люди, молодежные отряды, порядка, более 260 сформировано, которые в случае необходимости готовы будут тоже встать в один строй с нашими военнослужащими. Вот это и есть, в том числе, одна из параллельных задач для БРСМ», – отметил спикер.