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Миротворческие силы ОДКБ приступили к активной фазе учения в Казахстане

03 октября 2024 07:44
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Белорусские военные продолжают участие в учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Они проходят в Казахстане. Всего привлечено более 2 тысяч военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты и беспилотная авиация, которая определяет эффективность тактики боя в современных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миротворческие силы ОДКБ приступили к активной фазе учения в Казахстане-2

Активная фаза маневров пройдет по 5 октября. Кроме белорусского и казахстанского, задействованы национальные контингенты Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно замыслу одного из этапов учения, миротворцы вступили в огневой контакт с нападающими и отразили вооруженное нападение. 

Миротворческие силы ОДКБ приступили к активной фазе учения в Казахстане-4

Активная фаза маневров пройдет по 5 октября. Кроме белорусского и казахстанского, задействованы национальные контингенты Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно замыслу одного из этапов учения, миротворцы вступили в огневой контакт с нападающими и отразили вооруженное нападение. 

# ОДКБ

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