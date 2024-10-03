Миротворческие силы ОДКБ приступили к активной фазе учения в Казахстане
Белорусские военные продолжают участие в учениях миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Они проходят в Казахстане. Всего привлечено более 2 тысяч военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты, самолеты и беспилотная авиация, которая определяет эффективность тактики боя в современных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активная фаза маневров пройдет по 5 октября. Кроме белорусского и казахстанского, задействованы национальные контингенты Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно замыслу одного из этапов учения, миротворцы вступили в огневой контакт с нападающими и отразили вооруженное нападение.
Активная фаза маневров пройдет по 5 октября. Кроме белорусского и казахстанского, задействованы национальные контингенты Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно замыслу одного из этапов учения, миротворцы вступили в огневой контакт с нападающими и отразили вооруженное нападение.