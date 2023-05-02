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Минздрав: изменения в работе представителей производителей лекарств позволят нивелировать коррупцию

02 мая 2023 07:52
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Новости Беларуси. В порядок работы представителей производителей лекарств в учреждениях здравоохранения внесены изменения. Как информирует Минздрав, корректировки призваны нивелировать коррупционную составляющую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав: изменения в работе представителей производителей лекарств позволят нивелировать коррупцию -1

В частности, в учреждениях будут определены официальные лица, которым представители производителей станут передавать информационные материалы. При этом они не смогут взаимодействовать с медицинскими и фармацевтическими работниками. Новая редакция инструкции позволит избежать двойного регулирования правоотношений, связанных с информированием о лекарственных средствах.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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