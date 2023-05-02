Школьники из Беларуси и России принимают участие в международном форуме в Минске

Новости Беларуси. Гражданско-патриотическое воспитание школьников обсудили на международном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проводился среди учеников учреждений среднего образования, которые сотрудничают с Академией МВД. Площадкой стала 152-я школа имени Бельченко. Состав участников международный – это школьники из Беларуси и России. В рамках форума прошел конкурс исследовательских, творческих и практических работ. Всего более 200 материалов. 30 из них представили ученики столичных школ. В состав жюри вошли преподаватели педагогического университета, сотрудники Института истории Академии наук Беларуси и Министерства внутренних дел.

Диана Лисовская, ученица школы № 152 имени С.С. Бельченко:

Каждый год наша школа принимает участие в этом форуме. В этом году я представляю свою творческую работу – эссе на тему «И жизнь его является примером для молодых, кто хочет с пользой жить». Работа про милиционера, кто совершил подвиг в годы Великой Отечественной войны.