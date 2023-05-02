Прямой эфир

В Гродно стартовала акция «Цветок Победы в каждом окне». Как поучаствовать?

02 мая 2023 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ровно неделя до величайшего праздника. День Победы отметим всей страной 9 мая. В Беларуси продолжается подготовка к торжеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоустройство, обновление, наведение порядка повсеместно. Стартуют тематические мероприятия. В Гродно сегодня, 2 мая, начинается областная акция «Цветок Победы в каждом окне». 

В Гродно стартовала акция «Цветок Победы в каждом окне». Как поучаствовать?-1

Приуроченная к Году мира и созидания инициатива призвана отдать дань памяти и уважения победителям, их мужеству, самоотверженности и героизму. Участие могут принять школьники, студенты, представители трудовых коллективов и общественных объединений, да и все неравнодушные. Достаточно изготовить цветок Победы, образец которого утвержден Положением о конкурсе, украсить им окна организаций и учреждений, своих домов и квартир, а фотографии отправить в редакции региональных СМИ, которые разместят их на своих интернет-ресурсах. 

# День Победы # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьники из Беларуси и России принимают участие в международном форуме в Минске
02 мая 2023 07:12

Школьники из Беларуси и России принимают участие в международном форуме в Минске

Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой
02 мая 2023 07:05

Весенние паводки в Беларуси отступают с тёплой погодой

Все граждане Беларуси смогли улететь из Судана
02 мая 2023 06:36

Все граждане Беларуси смогли улететь из Судана