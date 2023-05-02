В Гродно стартовала акция «Цветок Победы в каждом окне». Как поучаствовать?

Новости Беларуси. Ровно неделя до величайшего праздника. День Победы отметим всей страной 9 мая. В Беларуси продолжается подготовка к торжеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоустройство, обновление, наведение порядка повсеместно. Стартуют тематические мероприятия. В Гродно сегодня, 2 мая, начинается областная акция «Цветок Победы в каждом окне».

Приуроченная к Году мира и созидания инициатива призвана отдать дань памяти и уважения победителям, их мужеству, самоотверженности и героизму. Участие могут принять школьники, студенты, представители трудовых коллективов и общественных объединений, да и все неравнодушные. Достаточно изготовить цветок Победы, образец которого утвержден Положением о конкурсе, украсить им окна организаций и учреждений, своих домов и квартир, а фотографии отправить в редакции региональных СМИ, которые разместят их на своих интернет-ресурсах.