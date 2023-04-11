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Минюст: интерес к теме партий говорит о развитии гражданского общества

11 апреля 2023 06:50
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Новости Беларуси. Законодательные новации для политических партий и общественных объединений обсудили на семинаре в Министерстве юстиций. Мероприятие провели онлайн, к трансляции подключились более 200 представителей всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минюст: интерес к теме партий говорит о развитии гражданского общества-1

Обсудили условия создания политических структур, организацию представительств, оформление устава. За несколько часов семинара участники смогли получить компетентную юридическую консультацию и задать все волнующие вопросы.

Минюст: интерес к теме партий говорит о развитии гражданского общества-4

Елена Кириченко, начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси:
Прежде всего общественные объединения интересовали моменты, что им в течение этого года нужно сделать, чтобы привести свои уставы, свою деятельность в соответствие с законодательством. Небезразличны изменения в законодательстве, и поэтому у нас общественные объединения хотят осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством. Чтобы им как-то разобраться с этим, мы как регистрирующий орган помогаем.

Минюст: интерес к теме партий говорит о развитии гражданского общества-7

В Беларуси зарегистрировано более 2,5 тысячи общественных объединений. Причем большая часть – местного уровня, политических партий – 15.

# Белорусские партии # общество # Фотофакт

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