«Минская лыжня-2011» в Раубичах

Тысячи любителей активного отдыха приехали в спорт-комплекс «Раубичи». Здесь в самом разгаре праздник спорта и здоровья.

Первые подобные соревнования прошли 25 лет назад. Благодаря лыжне зимние виды спорта становятся все более популярными. За эти годы изменился и сам праздник. Теперь это завершающий этап республиканской «Белорусской лыжни», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В «Раубичах» настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Причем уже с самого утра лыжные эстафеты нон-стоп. Первыми на старт вышли команды столичных вузов.

Погода на стороне лыжников. Трасса прекрасная. Но победа точно далась нелегко – команды оказались очень подкованными.

Участник гонки:

Лет 10 уже катаюсь. Для себя, для здоровья. Хорошо.

Победителей наградил лично Президент страны. Первыми на финиш пришли представители БГУ. Проректор вуза буквально вырвал победу у Университета физкультуры, опередив соперника на последних метрах финишной прямой. А серебряные призеры сегодня – команда Академии МВД.

Ощущение, что праздник сегодня объединил всех. Сюда приходят семьями. Руководство страны сменило деловые костюмы на спортивные.

Эстафетная гонка среди команд госорганов – одна из самых захватывающих. Президент страны также по традиции принимает участие в эстафете. Команда главы государства взяла лидерство на первом этапе, обгоняя команду пограничников и МВД.

И как только сообщили, команда Президента в группе А одержала победу.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

Праздник хороший, трасса хорошая. Желаю, чтобы журналисты выставили сборную команду.

Стать на лыжи сегодня может каждый желающий. Работают прокаты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, очевидно, у юбилейной «Минской лыжни-2011» рекордное количество участников.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Такой сильный стимулятор для активизации в сторону здорового образа жизни. Поэтому это все позволило нам при подведении итогов за прошедшую пятилетку сказать, что более 16% населения города Минска регулярно занимается физической культурой.

А сейчас цель – чтобы это количество людей от года к году увеличивалось.

Здесь также сегодня различные конкурсы, игры. Идет бойкая торговля, продают блины, чай, кашу.