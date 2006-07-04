Минск салютует победителям

Во время салюта в Минске впервые ограничили воздушное движение. Такие меры приняты из-за особенностей нынешнего фейерверка. Огни над столицей зажглись на высоте в пять раз превышающей прежнюю - 500 метров. В каждом залпе комбинации разных по калибру зарядов. Самый большой - весом 20 кг - поднялся в небо на высоту 500 метров и светился на протяжении 15 секунд, а радиус его изображения - 200 метров.Для сравнения: обычно для салюта применялись заряды, которые поднимались до 100 м и гасли уже на пятой секунде. По-новому салютовали у стелы "Минск - город-герой", на проспекте Дзержинского, в Уручье и парке 900-летия Минска. Пиротехническое шоу состоялось в восьми точках столицы.