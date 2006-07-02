Выступление Президента Беларуси на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости

Дорогие соотечественники! Уважаемые гости!62 года назад измученная войной белорусская земля была освобождена от фашизма. Жертвуя самым дорогим - своей жизнью, долгожданную свободу принесли воины Советской Армии, партизаны и подпольщики, тысячи и тысячи их добровольных помощников из числа мирного населения. Её всеми силами и своим самоотверженным трудом также приближали миллионы советских людей в тылу.

Мы отдаем дань глубокого уважения мужественному поколению победителей! Вечная память тем, кто сложил голову в боях с фашизмом и кто умер от фронтовых ран в мирное время.

Низкий поклон матерям, отдавшим Родине, на святое дело самое дорогое - своих сыновей и дочерей. Не дай Бог такую судьбу - получить похоронку на мужа, сына и жить с этим неутихающим горем. А ведь таких на белорусской земле было немало.

Эта война и победа в ней для нашего народа имеют особое историческое, непреходящее значение, которое не умаляется с годами. Это духовная святыня, которая оказывает огромное влияние на формирование национального характера белорусов, которая помогает нам достойно выдерживать все испытания, не сдаваться в трудные минуты, твердо идти к намеченным целям.

Великая Победа - подвиг всенародный. О таких победах слагаются песни и легенды. Память о них сохраняется веками. Именно поэтому наш народ день освобождения столицы, 3 июля, определил датой главного праздника страны - Дня Независимости. Ведь освобождение от фашизма стало началом возрождения белорусского народа.

Сразу после изгнания оккупантов наши люди меняли винтовки на мирные орудия труда, чтобы возвращать к жизни израненную войной, истерзанную оккупантами страну и строить новую Беларусь. Благодаря их усилиям на карте страны появились те предприятия, которые сегодня составляют и гордость, и основу экономического благополучия нашего государства.

Старшие поколения сначала защитили, а затем фактически из пепла подняли Беларусь. Разве можем мы не сберечь это достояние, врученное ими нам, их наследникам?

На нас сегодня лежит ответственность за страну - и мы будем её достойны. Мы никогда не отречемся от подвига отцов и дедов. И не позволим всякого рода псевдоисторикам очернять наше героическое прошлое. Сегодняшняя независимая Беларусь - достойный преемник Беларуси советской, лучших её традиций и исторических достижений.

Наш народ сделал свой стратегический выбор, став на путь не обвально-разрушительных реформ, а созидательно-эволюционных преобразований. Сегодня мы получаем всё больше подтверждений того, насколько верным был наш выбор.

Общими усилиями, идя от жизни, а не от теоретических догм, мы выработали свою социально-экономическую и политическую модель развития. Вы помните, сколько критических копий и внутри страны, и вне её было сломано по этому поводу. Нам приходилось работать в условиях сильнейшего давления со стороны ряда западных государств. Не по своей воле Беларусь оказалась втянутой в противостояние с очень могущественными геополитическими силами. Но реальными делами, успехами в экономике, консолидацией общества, единством народа и власти мы доказали свою правоту: право идти тем путём, который выбрали сами.

Анализ мировых тенденций развития убеждает: без опоры на собственные силы, на достижения науки и современную эффективную инновационную систему добиться прогрессивных, качественных изменений в экономике и благосостоянии людей невозможно. Мы эти выводы для себя сделали. Мы их выстрадали. Пусть у нас нет таких источников сырья, которые отдельным государствам обеспечивают огромные доходы, зато у нас в достатке главный капитал двадцать первого века - высокий интеллект и трудолюбие народа.

В непростое время, когда в бывших советских республиках стремительно разрушался накопленный интеллектуальный потенциал, мы не загубили свою науку. Предприняли всё, чтобы сохранить Национальную академию наук, поддержать вузовских учёных. Немало сделано и для того, чтобы направить научный потенциал на решение наиболее важных для Беларуси задач.

Тем не менее, самоуспокоенности в этой сфере быть не должно. Задача белорусской науки - обеспечить качественную модернизацию отечественной промышленности на основе производств пятого и шестого технологических укладов. Это - наш главный инструмент, с помощью которого мы можем и должны занять достойное место в сообществе наиболее развитых стран мира.

Чтобы талантливые ученые, исследователи, студенты в полной мере могли реализовать свои творческие возможности, мы ставим и будем ставить такие цели, достижение которых существенно расширяет горизонты нашей деятельности, заставляет и ученых, и производственников непрерывно повышать свой профессиональный уровень. И суперкомпьютер, и белорусский спутник, и новый энергонасыщенный трактор - всё это значимые вехи на пути в мир супертехнологий. Не случайно символом начала нового века для Беларуси стало строительство здания Национальной библиотеки, в котором слились воедино дерзкий архитектурный замысел и самые современные информационные технологии.

Однако сегодняшние успехи не пришли сами собой. Это результат напряженного многолетнего труда всего народа. Мы вовремя поняли, что только упорный каждодневный труд гарантирует нашей стране достойное место в современном мире. И сегодня, с высоты достигнутого, мы не должны забывать, что еще не так давно экономика была практически разрушена, что власть и государство были слабы и фактически не способны были защитить своих граждан.

Развал такой великой страны, как Советский Союз, не мог пройти бесследно ни для одной из бывших советских республик. Их народы заплатили и ещё долго будут платить свою цену за эту историческую трагедию. Наша цена оказалась наименьшей по сравнению с той, которую заплатили другие народы. У нас не было крови, такого обнищания и разрухи, как в соседних государствах. Именно поэтому мы первыми среди стран СНГ достигли и превзошли советский уровень производства.

Несмотря на огромные трудности, мы за последнее десятилетие прошли очень важный отрезок пути в построении сильной и процветающей Беларуси. История Беларуси вершится не в высоких кабинетах, а в тысячах трудовых коллективах, на конкретных рабочих местах. За эти годы изменилась не только материально-техническая база экономики, прежде всего, изменились мы сами, люди изменились. Совершенно иным стало их отношение к труду, к своему положению в обществе.

Наше государство действительно не на словах, а на деле заботится о повышении качества жизни рядовых граждан, их социальной защищенности. Пожилые люди не чувствуют себя обездоленными и не нужными в семье и обществе. Молодежь имеет равные шансы на получение образования и гарантированное право на первое рабочее место после учебы. Мы создали общество, в котором возможностей для развития демократических форм управления и самоуправления не меньше, а может быть, даже больше, чем в развитых демократических странах Запада.

Стратегическим направлением в экономике остаётся повышение эффективности хозяйствования. У нас нет других способов выживания и развития, кроме снижения общих издержек производства, себестоимости продукции, в том числе ежегодного сокращения материалоемкости валового внутреннего продукта. Это - поистине общенациональные задачи, от решения которых зависит не только наше с вами будущее, но и будущее наших детей и внуков.

Надо сказать прямо: если мы хотим быть независимыми, жить достойно и богато, мы должны во много раз больше работать, чем сейчас. Хотя и сейчас работаем немало. Такова жизнь. Ее не изменишь. Это объективные законы, которые изменить не под силу никому - ни президентам, ни группе президентов и политиков. Это зависит от всего народа.

Мы добились существенных сдвигов в сфере инвестиционной деятельности. Прямые инвестиции в основные производственные фонды значительно выросли. Беларусь всегда готова к деловому взаимовыгодному сотрудничеству с солидными зарубежными инвесторами. Однако опыт развития последних лет научил нас, что, если рассчитывать только на иностранные инвестиции, можно остаться вообще ни с чем. Поэтому техническое и технологическое перевооружение производства - в первую очередь забота самих предприятий и государства.

Вы все больше слышите в последнее время о том, что "нам бы побольше иностранных инвестиций", то есть, побольше людей с Запада или с Востока, которые бы привезли огромные финансовые ресурсы и вложили их в нашу экономику, - и тогда, мол, наступит рай. Я хочу, чтобы вы понимали: новые предприятия, если их кто-то хочет у нас построить, будут со стопроцентной собственностью того, кто сюда приедет и их построит. То есть, белорусское государство, белорусский народ к этому предприятию никакого отношения иметь не будут. Более того, они требуют от нас предоставить им лучшие условия по сравнению с соседями, то есть не платить налоги вообще или хотя бы платить часть. Спрашивается: так зачем нам такие предприятия в нашей стране? Чтобы занять людей? Так у нас полтора процента безработицы, мы сами в состоянии их занять. Зарплату заплатить? Они не будут платить выше, чем зарплата у нас в стране. Никто из капиталистов, как мы раньше говорили, делиться своей прибылью не хочет.

Другое направление: отдай им те предприятия, которые у нас есть. Называется "приватизация". А если и продай, то за бесценок. Вы знаете ситуацию сегодня вокруг "Белтрансгаза", который "Газпром" хотел бы получить в свое распоряжение. Мы не против поделиться белорусской собственностью, тем более с россиянами. И я им об этом откровенно говорю. Но за бесценок никто не имеет в стране права, в том числе и президент, продавать предприятия. Надо за это заплатить такую цену, в которую обходится сегодня по рыночной стоимости это предприятие. Если платить не хотят, тогда - до свиданья.

Поэтому, если мы говорим об иностранных инвестициях, а за этим мудрым словом, еще раз подчеркиваю, кроется приход сюда крупного капитала с Запада или с Востока, надо понимать, что собственность, которую они здесь создадут, будет не наша. И управлять ею мы не будем.

Поэтому мы не отказываемся от иностранных инвестиций, но четко ставим свои условия: они не должны ухудшать жизнь наших людей и не должны разрушать государство. Мы должны тем самым по всем направлениям обеспечить собственную безопасность. И белорусы, сто процентов, хотят жить в суверенном независимом государстве, а значит - обеспечить этот суверенитет и независимость. Ибо через экономику можно очень быстро (через подобные инвестиции) потерять и суверенитет, и независимость, и страну, и землю. И не успеем оглянуться, как будем жить на чужой земле, в государстве, в котором управлять будем не мы.

Важным фактором успеха Беларуси стало то, что мы никогда не стеснялись учиться. На протяжении всех этих десяти лет мы были очень прилежными учениками, старались учиться и на достижениях, и особенно на ошибках других. Но никогда не принимали чужие советы как истину в последней инстанции. Тем более, что, как учит исторический опыт, успех обычно приходит к тем, кто обладает способностью и смелостью критически подходить к устоявшимся представлениям, искать и находить свой путь развития. Тем, кто оказался в положении зарубежного учебника по экономике, кто вместо умения анализировать реальную жизнь привык только повторять чужие идеи, причём далеко не первой свежести, тем в конце концов только и остается, что жаловаться на собственный "неправильный" народ.

Эту бесплодную тактику постоянно демонстрирует наша политическая оппозиция, которая из года в год агитирует за повальную приватизацию, ориентируется только на Запад, ратует за внедрение исключительно либеральной модели развития.

Уважаемые товарищи!

Главным итогом прошедшего периода стало то, что впервые в истории создано суверенное белорусское государство. Сегодня это государство полностью сформировано. У нас развиты все ветви власти, свои армия, органы правосудия и правопорядка. У нас своя промышленность, своё сельское хозяйство, свои наука и образование, своя банковская и финансовая системы. Словом, мы полностью завершили строительство самостоятельного, суверенного государства с гордым названием - Республика Беларусь.

Теперь мы идём дальше. Ставим и решаем новые, более ответственные экономические и социальные задачи. При этом в центре всей нашей политики были и остаются человек, его интересы и развитие. Вопросы комфортабельного жилья, духовного и физического здоровья нации, подавления преступности, дебюрократизации власти на всех уровнях, повышения благосостояния городского и сельского населения, строительства агрогородков и ряд других становятся первоочередными в жизни нашего общества.

В соответствии с решениями третьего Всебелорусского народного собрания в предстоящем пятилетии на первый план выходит задача кардинального улучшения качества жизни людей. Неотъемлемой частью новой программы является построение государства для народа, для человека. Это основной лозунг, которым мы должны руководствоваться в текущем пятилетии. Его претворение в жизнь во многом зависит от качества работы всех органов власти и управления.

При этом хочу предупредить всех, кто имеет отношение к власти: все, о чем я сказал, это дань уважения белорусскому народу за его невероятную, беспрецедентную поддержку, оказанную нам - представителям власти в последнее десятилетие.

Важнейшая задача нашего государства - обеспечение общественной безопасности. Это требует повышенного внимания к проблеме профилактики преступлений. Мы принимали и будем принимать самые решительные меры по борьбе с таким чрезвычайно опасным социальным явлением, как коррупция. Нигде в СНГ правоохранительные органы не имеют такой поддержки со стороны руководства страны и такого общественного статуса. Те, кто ведет борьбу с преступностью, пользуются должным уважением народа и имеют самое высокое в странах СНГ денежное вознаграждение. Подавление преступности и далее будет задачей национального масштаба, в решении которой должны активно участвовать государственные структуры и общественные организации.

В сегодняшних непростых международных условиях мы также не можем ослаблять внимания к обороноспособности Беларуси. Мы создали действительно современную армию, способную защитить страну. Служба в такой армии привлекает и офицеров, и призывников. Мы по праву гордимся этим.

Мы гордимся тем, что сегодня в белорусскую армию можно попасть только по конкурсу! Последние белорусско-российские учения "Щит Союза-2006", которые недавно прошли в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), показали высочайшую выучку белорусской армии, способность ее в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с любыми воинскими частями, в данном случае - с частями 20-й армии Российской Федерации.

Для имеющей открытую экономику Беларуси единственно верной является многовекторная внешняя политика. Внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты определяются сегодня и будут определяться в будущем коренными интересами белорусского народа.

Главный приоритет - развитие интеграционных процессов с Россией. Выступая за интеграцию с Россией, власть выполняет волю подавляющего числа белорусов. Этот союз отвечает коренным интересам всего белорусского народа. Но подчёркиваю - союз суверенных государств!

Несмотря на поднятый вокруг нас международный ажиотаж, Беларусь продолжит усилия по формированию "пояса добрососедства", развитию любых добрых отношений с Польшей, Литвой, Латвией. Соседей не выбирают! Экономические связи с соседями продолжают динамично развиваться. А это - главное.

Мы надеемся на существенные положительные подвижки в развитии добрососедских отношений с Украиной.

Ожидается также рост товарооборота с Европейским союзом и входящими в него государствами. Евросоюз и в перспективе останется вторым после России партнером Беларуси во внешней торговле. Мы готовы развивать с Евросоюзом не только экономические, но и весь спектр возможных отношений - но только на равноправных условиях.

Принимая недавно главу представительства Еврокомиссии в Беларуси, я ему об этом сказал. И сказал о том, что мы готовы на любые шаги, но мы не потерпим, когда нас поучают и толкают в спину, когда над нами просто издеваются. А почему не потерпим? Не потому, что мы уже слишком амбициозны, а потому, что мы не можем подвести тот народ и те миллионы погибших, которые оставили нам страну.

Тем, кто забыл, хочу напомнить, о чем вы наверняка говорите постоянно дома, на кухнях, со своими родными и близкими. Когда вывели советские войска из Германии, как отреагировало советское общество, в том числе мы, прежде всего мы, на это? "Ага, и мы, и наши деды, отцы воевали, а сейчас это всё сдали задаром, и сегодня победитель - нищий, он нищенствует, а побежденный - богатеет, в том числе на крови и костях наших соотечественников". Именно так люди оценивали тот процесс, когда мы вышли из Германии, бросив все, и после этого был разрушен и Советский Союз.

Так вот я не хочу, чтобы период, когда вами было поручено быть президентом мне, вы оценили таким же образом. Я смотрю вперед, принимая те или иные решения.

Важнейшим внешнеполитическим партнером Беларуси является Китайская Народная Республика. Наше государство придает исключительное значение развитию сотрудничества с этой супердержавой XXI века.

Состояние белорусско-американских отношений практически полностью зависит от наличия доброй воли у американской стороны, от того, как скоро американская правящая элита сможет осознать новые исторические реалии и поймет, что в Беларуси живет мудрый, гордый, достойный народ, который нужно уважать и с которым нужно считаться. Американцам нужно просто освежить в памяти некоторые события, свидетелей которых немало осталось в живых, и вспомнить то, что в последней войне мы были по одну сторону баррикад и вместе боролись с фашизмом.

Со своей стороны мы готовы к диалогу, к развитию экономических, политических, гуманитарных и других отношений с Соединенными Штатами Америки.

За годы независимости Беларусь существенно продвинулась вперед в развитии взаимовыгодного сотрудничества с государствами на всех континентах. Всё более активную позицию занимает наша страна в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций. Голос Беларуси звучит всё увереннее на мировой политической арене. Нам есть что предложить мировому сообществу.

Дорогие друзья!

Белорусский народ успешно строит свое будущее. Объективные результаты нашей деятельности подтверждают: мы на верном пути. У нас есть ясная, выверенная жизнью и поддержанная всем белорусским народом стратегия дальнейшего развития страны. Мы энергично продвигаемся вперед к намеченным целям и не намерены сворачивать с избранного пути. Успех зависит от нас с вами, от общих усилий всех граждан на благо нашей Родины.

Пока мы едины, мы непобедимы!

Позвольте еще раз поздравить всех вас с главным праздником Беларуси и пожелать вам трудовых успехов!

Счастья, здоровья вам, вашим близким, родным, вашим семьям!

А нашей родной Беларуси - процветания и мира!