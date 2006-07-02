Столичная милиция переведена на усиленный вариант несения службы

Личный состав милицейских подразделений в период с 1 по 3 июля переведен на усиленный вариант несения службы. Созданы оперативные резервы, усилена охрана дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, а также других особо важных объектов. Основными событиями выходных стали концерт во Дворце республики, физкультурно-оздоровительный праздник, завтра - военный парад, театрализованное шествие и праздничный салют. По указанию руководства МВД сотрудники органов внутренних дел по отношению к участникам торжеств будут тактичными и вежливыми.