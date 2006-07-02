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Столичная милиция переведена на усиленный вариант несения службы

02 июля 2006 18:49
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Личный состав милицейских подразделений в период с 1 по 3 июля переведен на усиленный вариант несения службы. Созданы оперативные резервы, усилена охрана дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, а также других особо важных объектов. Основными событиями выходных стали концерт во Дворце республики, физкультурно-оздоровительный праздник, завтра - военный парад, театрализованное шествие и праздничный салют. По указанию руководства МВД сотрудники органов внутренних дел по отношению к участникам торжеств будут тактичными и вежливыми.
# общество

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