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В военном параде участвуют лучшие воинские части и подразделения

02 июля 2006 18:47
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В военном параде по случаю Дня Независимости примут участие представители различных родов войск Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел, МЧС, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, курсанты и слушатели Военной академии, военного факультета БНТУ, воспитанники Минского суворовского военного училища. Всего - более 2,5 тысяч военнослужащих.

По проспекту Машерова пройдут лучшие воинские части и подразделения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны, продемонстрировавшие умение решать сложные и ответственные учебно-боевые задачи на завершившемся недавно командно-штабном учении "Щит Союза-2006".

Отдавая дань уважения ветеранам-победителям, на парадной дистанции у мемориального комплекса "Минск - город-герой" пройдет парадный расчет в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны.
Впервые в небе над столицей зрители увидят 6 самолетов Л-39 учебно-тренировочной эскадрильи "Белая Русь", со стилизованным изображением аистов на фюзеляже. Самолеты пролетят над столицей с красными и зелеными дымами, символизирующими полотнище государственного флага Беларуси.А завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плац-парадом роты почетного караула.

# общество

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