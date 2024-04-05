Минобороны сообщает об очередном этапе проверки боеготовности ВС

Проверка слаженности территориальной обороны проходит в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил, и 5 апреля в Министерстве обороны объявили об очередном ее этапе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны, где с ними будут проведены учения и тренировки.