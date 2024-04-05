Прямой эфир

Минобороны сообщает об очередном этапе проверки боеготовности ВС

05 апреля 2024 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проверка слаженности территориальной обороны проходит в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил, и 5 апреля в Министерстве обороны объявили об очередном ее этапе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны сообщает об очередном этапе проверки боеготовности ВС-1

Танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны, где с ними будут проведены учения и тренировки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Алёна Дзиодзина: «Проблема современного человека в том, что жить хочется хорошо, но делать для этого минимум»
05 апреля 2024 07:38

Алёна Дзиодзина: «Проблема современного человека в том, что жить хочется хорошо, но делать для этого минимум»

В Рогачевском районе сформировали народное ополчение
05 апреля 2024 07:36

В Рогачевском районе сформировали народное ополчение

Регистрация на централизованный экзамен завершается 5 апреля
05 апреля 2024 07:01

Регистрация на централизованный экзамен завершается 5 апреля