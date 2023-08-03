Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена

Новости Беларуси. Новые элементы вносятся в программу боевой подготовки сил спецопераций белорусской армии. Приоритет переход от хорошего уровня к совершенству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачи по прикрытию государственной границы в назначенных полосах ответственности военнослужащие сил специальных операций продолжили выполнять даже в свой профессиональный праздник. Нагрузки не из легких – и физические, и эмоциональные.

Выполняем задачи особой государственной важности. Каждый шаг, каждое действие влечет за собой непосредственную ответственность. У нас нет права на ошибку.

Вместе с тем нашлось время и для праздничного настроения. В подарок концерт, а также долгожданная встреча с родными и близкими.