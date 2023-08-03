Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена

Новости Беларуси. Новые элементы вносятся в программу боевой подготовки сил спецопераций белорусской армии. Приоритет переход от хорошего уровня к совершенству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые элементы вносятся в программу боевой подготовки сил спецопераций белорусской армии. Приоритет переход от хорошего уровня к совершенству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задачи по прикрытию государственной границы в назначенных полосах ответственности военнослужащие сил специальных операций продолжили выполнять даже в свой профессиональный праздник. Нагрузки не из легких – и физические, и эмоциональные.
Выполняем задачи особой государственной важности. Каждый шаг, каждое действие влечет за собой непосредственную ответственность. У нас нет права на ошибку.
Вместе с тем нашлось время и для праздничного настроения. В подарок концерт, а также долгожданная встреча с родными и близкими.
Привыкнуть привык, но все равно сердце чувствует, скучаешь по человеку.
Впечатления и эмоции непередаваемые, потому что уже долгое время мы не виделись, ребенок скучает, я скучаю. Поэтому это было впечатлительно.
Доставку семей военнослужащих к месту выполнения задач организовало командование подразделения. Ну а после праздника новые армейские будни. На следующий учебный уже определены два основных направления: подготовка десантных подразделений и отдельно – спецназа. Обе составляющих сил специальных операций пойдут по своему пути развития.