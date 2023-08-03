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Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена

03 августа 2023 08:06
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Новости Беларуси. Новые элементы вносятся в программу боевой подготовки сил спецопераций белорусской армии. Приоритет переход от хорошего уровня к совершенству,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена-1

Задачи по прикрытию государственной границы в назначенных полосах ответственности военнослужащие сил специальных операций продолжили выполнять даже в свой профессиональный праздник. Нагрузки не из легких – и физические, и эмоциональные.

Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена-4

Выполняем задачи особой государственной важности. Каждый шаг, каждое действие влечет за собой непосредственную ответственность. У нас нет права на ошибку.

Вместе с тем нашлось время и для праздничного настроения. В подарок концерт, а также долгожданная встреча с родными и близкими.

Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена-7

Привыкнуть привык, но все равно сердце чувствует, скучаешь по человеку.

Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена-10

Впечатления и эмоции непередаваемые, потому что уже долгое время мы не виделись, ребенок скучает, я скучаю. Поэтому это было впечатлительно.

Минобороны: программа боевой подготовки сил спецопераций будет пересмотрена-13

Доставку семей военнослужащих к месту выполнения задач организовало командование подразделения. Ну а после праздника новые армейские будни. На следующий учебный уже определены два основных направления: подготовка десантных подразделений и отдельно – спецназа. Обе составляющих сил специальных операций пойдут по своему пути развития.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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